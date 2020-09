L’Amica Geniale, nuovo casting in Campania per la terza stagione per la fortunata serie di Rai 1. Le riprese della nuova stagione partiranno a fine ottobre 2020.

Per scene de la terza stagione de “L’Amica Geniale” si selezionano attualmente le seguenti figure:

Uomo e Donna dai 60 ai 70 anni

Richiesta residenza in Campania e esperienze pregresse.

Le riprese a fine ottobre 2020.

Per candidarsi inviare una mail con in allegato foto figura intera ed una in primo piano con sfondo chiaro senza occhiali o cappelli, con nome, cognome, età e contatto telefonico all’indirizzo: martinabianco.casting@gmail.com

Lavoro retribuito.