“La fabbrica di cioccolato” su Italia 1. I film in tv giovedì 25 marzo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv giovedì 25 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma.

- Advertisement -

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv giovedì 25 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Mississippi Grind – 21:15 Sky Cinema Spy Game – 21:00 Iris La fabbrica di cioccolato – 21:20 Italia 1 Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Charlie and the chocolate factory

Charlie and the chocolate factory Uscita: 2005

2005 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 115′

115′ Regista: Tim Burton

Tim Burton Cast: Johnny Depp, Christopher Lee, Noah Taylor, Missi Pyle, Blair Dunlop, Liz Smith, Eileen Essell, Harry Taylor TRAMA La fabbrica di cioccolato (Charlie and the Chocolate Factory) è un film del 2005 diretto da Tim Burton. Il film ha come interprete principale Johnny Depp ed è tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl. Cinque biglietti d’oro sono nascosti in altrettante tavolette di cioccolato fabbricate dal signor Willy Wonka. I fortunati bambini che riusciranno a trovarli, potranno varcare i cancelli della famosa Fabbrica di Cioccolato. Charlie Bucket è un bambino povero che vive in una catapecchia insieme ai quattro nonni e ai genitori, che cercano di portare invano un pò di serenità alla triste situazione familiare. Charlie vince l’ultimo biglietto d’oro e inizia così la sua avventura nel magico mondo del sig. Wonka. Ogni maledetta domenica – 21:15 Premium Cinema 2 Le verità nascoste – 21:10 Rai Movie Taxxi 2 – 21:15 Cielo Piccole donne – 21:10 Paramount Channel Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato – 21:00 Sky Family Dopo il matrimonio – 21:15 Sky Cult