“Kill Bill – Volume 1” su Paramount Channel. I film in tv martedì 16 marzo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv martedì 16 marzo.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv martedì 16 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Waterworld – 21:15 Sky Cinema L’ora della furia – 21:00 Iris Robin Hood – L’origine della leggenda – 21:20 Rai 4 Barry Seal – Una storia americana – 21:15 Premium Cinema Novecento – 21:10 Rai Movie Hysteria – 21:15 Cielo Kill Bill – Volume 1 – 21:10 Paramount Channel Genere: Azione

Azione Titolo originale: Kill Bill: Volume I

Kill Bill: Volume I Uscita: 2003

2003 Nazionalità: USA

USA Durata: 111′

111′ Regista: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino Cast: Uma Thurman, Daryl Hannah, Vivica A. Fox, Lucy Liu TRAMA Kill Bill: Volume 1 è un film del 2003, scritto e diretto da Quentin Tarantino, primo capitolo di Kill Bill, cui ha fatto seguito Kill Bill: Volume 2 nel 2004. Anche Kill Bill, come ogni film di Tarantino, si avvale di una colonna sonora assai ricercata, piena anch’essa, come il film, di citazioni e riferimenti. Appaiono, inoltre, alcune tracce “parlate” con estratti dei dialoghi del film, altra particolarità del regista statunitense. Risvegliatasi dal coma dopo quattro lunghi anni, la ex killer professionista Beatrix “Black Mamba”, che aveva deciso di ritirarsi dalla professione, ha un unico obiettivo: vendicarsi del suo ex capo ed amante Bill, che il giorno del suo matrimonio l’ha ridotta in fin di vita. Si mette così alla ricerca dell’uomo e dei suoi sicari, tre donne e un uomo che si fanno chiamare “Deadly Viper Assassination Squad”. Gli scontri saranno spietati ma l’odio che “Black Mamba” prova la rende inarrestabile. Bob – Un maggiordomo tutto fare – 21:00 Sky Family Lo stato della mente – 21:15 Sky Cult