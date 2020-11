Johnny Depp non sarà più in Animali Fantastici

Johnny Depp dice addio Gellert Grindelwald: non sarà più in Animali Fantastici su richiesta di Warner Bros.

Johnny Depp dice addio al suo ruolo nel franchise spin off di Harry Potter, Animali Fantastici. L’attore ha annunciato il suo addio al personaggio di Gellert Grindelwald tramite i suoi profili social ufficiali.

La richiesta sarebbe arrivata da Warner Bros in seguito al processo che vede coinvolto lo stesso Depp e la sua ex moglie. Ricordiamo che si è parlato molto di Depp come un uomo violento nei riguardi della donna.

Ecco il post di Johnny Depp.

“Desidero farvi sapere che la Warner Bros. mi ha chiesto di dimettermi dal mio ruolo di Grindelwald in Animali fantastici e ho rispettato e accettato tale richiesta. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno regalato il loro sostegno e la loro lealtà. Mi hanno profondamente commosso i vostri numerosi messaggi di amore e preoccupazione, in particolare negli ultimi giorni”.

“Infine, desidero dire questo. Il giudizio surreale del tribunale del Regno Unito non cambierà la mia lotta per dire la verità e confermo che ho intenzione di presentare ricorso. La mia determinazione rimane forte e intendo dimostrare che le accuse contro di me sono false. La mia vita e la mia carriera non saranno definite da questo momento nel tempo”.

Queste le parole di Warner Bros “Johnny Depp lascerà il franchise di Animali fantastici. Ringraziamo Johnny per il suo lavoro sui film fino a oggi. Animali Fantastici 3′ è attualmente in produzione e il ruolo di Gellert Grindelwald verrà sottoposto a un recast. Il film debutterà nelle sale di tutto il mondo nell’estate del 2022″.