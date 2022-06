Il teatro Bellini e la nuova stagione tra progettualità e linguaggi 3.0

Il teatro Bellini presenta “Questa stagione è la fine del mondo” tra progettualità e linguaggi 3.0. Con il teatro recitato si partirà il prossimo 8 ottobre con Mimmo Borrelli autore, regista e interprete de “La Cupa” Fabbula di un omo che divinne un albero.

Puntando su di una “casa del teatro 3.0” capace di osservare i mutamenti sociali e di trarre da essi nuove riflessioni, il “Bellini” continua nella sua virata verso il cambiamento creativo «senza disprezzare la tradizione – come ha detto il direttore artistico Gabriele Russo- ma senza neanche rimpiangerla».

Ed è da questo concetto, avallato anche dagli altri direttori dello storico spazio Roberta e Daniele Russo, che il Bellini si avvia deciso verso nuove dinamiche e progettualità. «Intendiamo- hanno spiegato ancora Gabriele e Roberta Russo durante un incontro avvenuto poco prima del trascinante happening inaugurale – trasformare il nostro teatro in un corpo unico con tante entità che si incrociano.

Miriamo ad uno spazio non ingombrato da situazioni inutili sempre in linea con i nuovi linguaggi e soprattutto sempre in movimento». Così con il claim “Questa stagione è la fine del mondo” il Bellini partendo da un importante riferimento chiamato “pubblico”, propone un cartellone che tra la Sala Grande e il Piccolo Bellini si interseca con un’infinità di progetti e iniziative fino a giungere all’arte come forma di comunicazione con la Scuola italiana di Comix. Con il teatro recitato si partirà il prossimo 8 ottobre con Mimmo Borrelli autore, regista e interprete de “La Cupa” Fabbula di un omo che divinne un albero.

Ancora per la stagione 2022-2023 ci saranno i Momix con “Alice”; Daniele Russo con l’adattamento di Maurizio De Giovanni diretto da Alessandro Gassman” “Qualcuno volò sul nido del cuculo”; Virginia Raffaele con “Samusà” per la regia di Federico Tiezzi; Romeo Castellucci e Valer Dellakeza con “Bros”; Daniele Russo con “Don Juan in Soho” diretto da Gabriele Russo; Gabriele Di Luca con “Thanks for Vaselina”; Toni Servillo con “Come diventare vivi” di Giuseppe Montesano sottotitolato “Un trittico.

I greci, Dante e Baudelaire”; Alessandro Serra con “La tempesta” di Shakespeare; Elio De Capitani interprete e regista di “Moby Dick”; Paolo Musio, Stefano Randisi ed Enzo Vetrano con “Aspettando Godot”, Slava con il suo “Slava’s Snow Show”; Filippo Timi e Lucia Mascino con “Promenade De Santè”; Claudio Bisio con “La mia vita raccontata male”; Kornél Mundruczò regista dell’adattamento di Kata Wéber “Piece of woman”; i Familie Floz con “Feste”; Lino Guanciale e Francesco Montanari diretti da Davide Sacco con “L’uomo più crudele del mondo” e Valerio Binasco con “Sei personaggi in cerca di autore”. Tanti gli spettacoli anche per “Piccolo Bellini” e il “Bellini Teatro Factory” tra cui “Ardore” di Annalisa D’Amato; Opera Viva di Elvira Buonocore; “Napoli Plus Ultras di Adriano Pantaleo e Gianni Spezzano”; “Muratori” di Edoardo Erba con Massimo De Matteo e Francesco Procopio e Angela De Matteo; “Natale in casa Cupiello” con Luca Saccoia diretto da Lello Serao; “La Macchia” di Fabio Pisano; “Gemito l’Arte d’o pazzo” di Antimo Casertano; “Uno spettacolo di fantascienza” di Liv Ferracchiati e “l’Uva alla fine dell’Hot Dog” di Francesco Ferrara. Per la prossima annata del Bellini, spazio anche alla Danza, alle “Lezioni di Storia” in collaborazione con Laterza editori” e alla stagione “Kids” con gli amici del “Teatro nel Baule”.

«Con tanti pacchetti di spettacoli in abbonamento con diverse formule- hanno detto infine i fratelli Russo- anche per questa nuova stagione cercheremo di intercettare le necessità del pubblico all’insegna di un luogo pronto a trasformarsi in una grande comunità di famiglia».