Il Segreto, spoiler: l’arrivo di Alberto Santos, misterioso giornalista

Il Segreto, spoiler. Dalle ultime anticipazioni scopriamo che a breve verrà introdotto un nuovo personaggio: il giornalista Alberto Santos, interpretato da Gonzalo Trujillo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle prossime puntate de Il Segreto. Scopriamo dagli spoiler che a breve verrà introdotto un nuovo personaggio molto misterioso: il giornalista Alberto Santos.

Il giornalista indagherà molto affondo nel passato di Ignacio. Inoltre sembra che tra i due ci siano dei conti in sospeso, che si tratti di qualcosa di personale? Non ci resta che aspettare per vedere i futuri sviluppi.

Vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Ignacio ha dovuto trasferirsi a Puente Viejo in seguito ad un incidente mortale occorso ad un operaio della fabbrica di Bilbao, cittadina in cui risiedeva in precedenza.

Ad un certo punto, il Solozabal ha avuto persino la possibilità di ritornare nella sua terra d’origine, ma ha preferito non procedere con un nuovo trasferimento sia per non indispettire la secondogenita Rosa (Sara Sanz), completamente invaghitasi di Adolfo de los Visos (Adrian Pedraja) e sia per non consegnare al “cugino” Ramon (Pablo Gomez Pando) la gestione della sua attività.

Tuttavia, il passato di Ignacio comincerà a riaffiorare grazie ad alcune particolari investigazioni che porterà avanti Alberto Santos, un giornalista che si metterà in primis in contatto con Jesus Urrutia (Angel Hector Sanchez).

Eh sì: dopo essersi ufficialmente presentato, Alberto chiederà esplicitamente a Urrutia se può parlare con il Solozabal Senior dell’incidente avvenuto qualche anno prima a Bilbao.

Neanche a dirlo, Jesus assumerà subito un atteggiamento di difesa nei riguardi del suo capo, ma ciò non farà demordere il Santos, che gli farà appunto sapere di essere intenzionato a ripresentarsi in fabbrica appena Ignacio sarà disponibile.

Tra le altre cose, sarà chiaro che Alberto non è mosso soltanto da un interesse giornalistico riguardo quanto successo a Bilbao; l’uomo si isolerà infatti in un ufficio, dove saranno appesi sul muro diversi articoli sul conto di Ignacio e una scritta piuttosto eloquente: assassino!

Insomma, Santos riterrà Don Ignacio l’unico responsabile della morte dell’operaio… ma per quale ragione?

