Il Segreto, anticipazioni fino al 26 settembre: Pablo si salva da un’imboscata

Urrutia consiglia a don Ignacio di raccontare il segreto che custodiscono da tanti anni.Dolores avrebbe molto “materiale” su cui spettegolare: le nozze di Rosa e Adolfo e lo strano comportamento di Antonita, tuttavia preferisce fare dolci con sua nipotina Belen. Marta scopre che Mauricio è un uomo molto generoso con i più poveri e bisognosi. Onesimo e Hipolito e Tiburcio continuano a fare progetti per la loro pasta dentifricia.

Matias comunica a Damian e Alicia che i vertici del sindacato sono stati arrestati e sono sotto interrogatorio. Matias e Inigo accettano la carica di Consigliere Comunale. Damian crede che Matias voglia mettersi in salvo senza pensare a lui e Alicia. Don Filiberto intuisce che Antonita non gli ha detto tutta la verità e va a La Habana per parlarle, ma la domestica con i suoi assurdi giri di parole riesce a confonderlo con mille bugie.

Mauricio insieme ai suoi Consiglieri decidono di regalare una Epifania felice a tutti i bambini di Puente Viejo. Antonita, spaventata dallo stato di salute di Francisca, decide di raccontare tutto a Tomas. Don Ignacio, tormentato dal rimorso, convoca Carolina e Pablo e dice loro la verità taciuta per tanti anni.

Ignacio confessa a Pablo di essere suo padre: il ragazzo è il frutto di una relazione extra coniugale, quindi lui e Carolina sono fratelli ed è per questo motivo che non possono intrecciare una relazione sentimentale; i due ragazzi sono sconvolti e anche Rosa, Marta e Manuela apprendono la notizia da don Ignacio.

Tomas chiama un medico per far curare donna Francisca, intanto Antonita si rifiuta di rispondere alle domande di Tomas rimanendo federe ad Isabel. A causa dell’insistenza di Alicia e Damian, Matias decide di attivarsi per reperire informazioni sulla reale situazione dei sindacalisti arrestati. La notte di Capodanno, Dolores è felice di poter finalmente festeggiare in grande stile, ma suoi familiari le organizzano uno scherzo. Francisca chiede ad Antolina di parlarle di Isabel.

