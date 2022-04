Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 22 aprile: Dante rinuncia a tutto per Beatrice

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 18 al 22 aprile. Beatrice si risveglia dal coma e Dante decide di rinunciare a tutto per lei.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate de Il Paradiso delle Signore, dal 18 al 22 aprile. Beatrice è in come e i medici non danno responsi positivi sulle suo condizioni.

Vittorio ha un crollo mentre Dante prova a convincerlo, invano, che lui ama davvero la donna. Marco continua ad aspettare Stefania fino a quando quest’ultima cede. Beatrice si sveglia e Dante decide di rinunciare a tutto per lei.

Il Paradiso delle Signore, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Vittorio informa la grande famiglia Paradiso di aver chiamato un luminare per curare Beatrice, la quale è ancora in coma. Ferdinando si dichiara a Ludovica mentre lei continua ad avere fraintendimenti con Marcello. Flora immagina chissà quali sviluppi nella sua storia con Umberto, ma lui vuole dimostrare ad Adelaide che ci tiene a lei. Dante affronta Vittorio rivendicando il diritto di stare vicino a Beatrice perché la ama, ma Conti non gli crede e lo accusa di aver usato la cognata per i suoi scopi.