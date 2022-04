Beautiful, anticipazioni al 23 aprile: è di Liam il figlio di Steffy

Beautiful, anticipazioni dal 17 al 23 aprile. Dopo aver fatto il test di gravidanza, si scopre che è Liam il padre del bambino di Steffy.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 18 al 23 aprile. In queste puntate riceviamo il tanto atteso risultato del test di gravidanza di Steffy: è Liam il padre del bambino.

Advertisement

Ora tutti cercano di fare i conti con la notizia. Steffy è convinta di voler stare con Finn, che al contrario non ne è così sicuro. Liam cerca in tutti i modi di farsi perdonare da Hope per la situazione in cui sono finiti.

Beautiful, vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Ridge informa Thomas che il figlio che Steffy aspetta è di Liam. Per Finn è difficile continuare la relazione con Steffy sapendo che il figlio che lei aspetta è di Liam. Lei lo scongiura di non rinunciare a loro amore.