Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 25 marzo: Gloria cerca il perdono

Anna e Salvo sono sempre più in difficoltà nel prendere una decisione sul loro futuro insieme, tuttavia lui ha in mente qualcosa. Ludovica viene coinvolta in un pranzo di lavoro da Ferdinando in occasione della visita di un suo amico, che equivoca la natura del rapporto tra la giovane Brancia e Torrebruna.

Veronica ha un’idea per far rappacificare Ezio e Stefania. Flora confessa a Umberto di essere innamorata di lui.

Grazie alla collaborazione di Gemma e Gloria, Ezio riesce a parlare con Stefania; Marco è il primo a raccogliere la reazione della ragazza dopo il toccante incontro con il padre. Flora confida i suoi tormenti amorosi a Ludovica, mentre Umberto cerca di non far trapelare nulla ad Adelaide.

Beatrice prova a riannodare i rapporti con Dante, mentre Ludovica si presenta in pubblico insieme a Marcello, sfidando i maldicenti e i benpensanti del Circolo. Intanto, tra Stefania e Gloria si consuma un altro duro confronto.

Salvo ha in mente qualcosa per salvare la sua storia d’amore con Anna, ma non può rivelare ancora nulla a Marcello. Fiorenza riferisce i pettegolezzi su Ludovica a Flavia, di ritorno da Napoli. Gemma riceve da Marco un invito a cena a Villa Guarnieri e scopre per caso che Stefania è stata ospite lì, ma non la prende affatto bene.

Dopo cena, si presenta da Stefania che, messa alle strette, confessa di essere stata in Villa mentre tutti la sapevano da zia Ernesta. Dante riesce a fare breccia nel cuore di Beatrice e i due si baciano.

