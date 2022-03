Covid 19 in Campania, bollettino del 16 marzo: 8.370 positivi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 16 marzo, parla di 8.370 nuovi positivi su 43.666 tamponi analizzati.

Continua a salire il tasso di incidenza Covid 19 in Campania. Secondo i dati del Bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania sono 8.370 i neo positivi al Covid su 43.666 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 17,83%, oggi sale al 19,16%.

Quattro i deceduti nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali aumentano a 41 i ricoveri in terapia intensiva (+3) mentre calano a 563 in degenza (-11).