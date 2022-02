Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 18 febbraio: Dante ricatta Umberto

Su consiglio di Vittorio, Sandro va a conoscere l’attrice che dovrà cantare il suo pezzo per il musicarello, ma ne rimane poco entusiasta. Agnese chiama Armando da Roma e gli racconta che Rocco ha perso la testa per un’altra; Maria non sospetta nulla. Gloria si trova a soccorrere una donna in travaglio ed Ezio la aiuta: l’improvvisa nascita del bambino al Paradiso li avvicina ulteriormente. Flora ammette di sentirsi molto legata a Umberto e tra i due accade qualcosa di inaspettato.

Sandro scrive la canzone per il musicarello pensando a Tina. Flora si risveglia senza Umberto accanto dopo una notte di passione; Guarnieri è impegnato nelle ricerche di Adelaide di cui si hanno notizie vaghe. Flora incontra per caso Dante al Circolo e si lascia scappare un’indiscrezione pericolosa sulla lettera che Umberto le ha scritto circa il coinvolgimento di Adelaide nella morte di Ravasi. Romagnoli sembra deciso a mettere le mani sul documento per ricattare Umberto. Gloria ed Ezio sono sempre più vicini.

Gemma scopre che il matrimonio tra Ezio e Veronica è rimandato e si sente in colpa: decide così di confessare tutto al patrigno. Stefania capisce che Gemma le sta nascondendo qualcosa. Salvo mostra ad Anna la loro futura casa e le fa la fatidica proposta. Fiorenza riesce a intrufolarsi a villa Guarnieri e si impossessa della lettera che Umberto ha scritto a Flora riguardo la loro presunta colpevolezza circa la morte di Ravasi. Dante ora ha la prova che può mettere Umberto alle corde. Con una scusa, Vittorio chiede a Tina di passare in serata al Paradiso dove la aspetta Sandro, ma lei non lo sa.

