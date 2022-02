Torna al Teatro San Carlo “Aida” di Giuseppe Verdi nel 150° anniversario della prima messa in scena, dal 15 al 26 febbraio. Con la regia di Mauro Bolognini ripresa da Bepi Morassi con la direzione di Michelangelo Mazza. Affidato alla brava e affascinante Anna Netrebko, il ruolo di Aida.

Dopo il clamoroso successo della “Sonnambula” di Bellini, in forma di concerto, torna in scena al Teatro di San Carlo dal 15 al 26 febbraio 2022 una delle opere più belle e celebri di Giuseppe Verdi: Aida, il terzo titolo in cartellone della Stagione 2021/2022, con un doveroso omaggio al 150° anniversario dalla prima, avvenuta al Cairo nel 1871, e celebrato in tutta Italia come un evento senza precedenti, inoltre fu proprio al San Carlo che, dopo la prima italiana alla Scala, Aida riscosse il più grande successo europeo.

L’opera suddivisa in quattro atti su libretto di Antonio Ghislanzoni, viene proposta in una storica produzione firmata da Mauro Bolognini e ripresa da Bepi Morassi. Le scene sono di Mario Ceroli e i costumi di Aldo Buti messi a disposizione dall’Archivio storico Cerratelli di Pisa. L’allestimento è del Teatro La Fenice di Venezia.

A dirigere Orchestra e Coro del Massimo napoletano sarà Michelangelo Mazza, al suo esordio al Lirico di Napoli e alla guida di un cast vocale che vede il ritorno al San Carlo di Anna Netrebko e Yusif Eyvazov nei ruoli rispettivamente di Aida e Radamès (nelle recite del 15, 18 e 21 febbraio).

Accanto a loro nei ruoli principali rispettivamente Liudmyla Monastyrska, al suo esordio al San Carlo (nelle recite del 17, 20, 23, 26 febbraio) e Stefano La Colla (nelle recite del 17, 20, 23, 26 febbraio). Amneris sarà interpretata da Ekaterina Gubanova (impegnata il 15, 18, 21 e 26 febbraio) e Agnieszka Rehlis, anche il suo un debutto sul palcoscenico del Massimo napoletano (17, 20, 23 febbraio).

Franco Vassallo sarà Amonastro e Nicolas Testè Ramfis mentre Mattia Denti vestirà i panni del Re d’Egitto. Completano il cast Desirée Migliaccio (Una sacerdotessa) e Riccardo Rados (Un messaggero). Maestro del Coro José Luis Basso. Il disegno luci è di Fabio Barettin (ripreso da Andrea Benetello), le coreografie di Giovanni Di Cicco saranno interpretate dal Balletto del Teatro di San Carlo diretto da Clotilde Vayer.

Aida fu senz’altro l’opera in cui, nell’intera carriera di Verdi, fu lui stesso in prima persona a determinare e controllare tutti quei vari e complessi passaggi di realizzazione, e nella maniera più stretta. Incoraggiato dal suo potente amico di riferimento che gli dava carta bianca – l’editore Giulio Ricordi – curò o guidò ogni fase della creazione: dalla messa a punto della sceneggiatura di base fino ai gesti e ai movimenti sul palcoscenico (nell’autentica “nuova prima” alla quale sovraintese: Milano, La Scala, 1872), passando via via per abbozzo dei dialoghi in prosa, forma e rifinitura orchestrale.

Inoltre l’elemento unico e affascinante di “antico Egitto” giocò un ruolo fondamentale, in ogni fase. Tra le tante Aida che vengono costantemente allestite nel mondo (mediamente più di 50 diverse all’anno, negli ultimi quindici), un gran numero ancor oggi non rinuncia a quel preciso “colore locale” storico-scenografico che è insito nell’opera stessa.

Teatro di San Carlo

martedì 15 febbraio 2022, ore 20:00

giovedì 17 febbraio 2022, ore 18:00

venerdì 18 febbraio 2022, ore 20:00

domenica 20 febbraio 2022, ore 17:00

lunedì 21 febbraio 2022, ore 20:00

mercoledì 23 febbraio 2022, ore 18:00

sabato 26 febbraio 2022, ore 19:00

Giuseppe Verdi

AIDA

Opera in quattro atti

libretto di Antonio Ghislanzoni da un soggetto di Auguste Mariette

Direttore | Michelangelo Mazza♭

Regia | Mauro Bolognini

Regista per la ripresa | Bepi Morassi♭

Scene | Mario Ceroli

Costumi | Aldo Buti

Coreografia | Giovanni Di Cicco

Luci | Fabio Barettin

riprese da |Andrea Benetello

Assistente alla Regia | Laura Pigozzo

Interpreti

Aida | Anna Netrebko♭ (15, 18, 21) / Liudmyla Monastyrska♭ (17, 20, 23, 26)

Radamès | Yusif Eyvazov (15, 18, 21) / Stefano La Colla (17, 20, 23, 26)

Amneris | Ekaterina Gubanova (15, 18, 21, 26) / Agnieszka Rehlis♭ (17, 20, 23)

Amonasro | Franco Vassallo

Ramfis | Nicolas Testé

Il Re d’Egitto | Mattia Denti

Una sacerdotessa | Desirée Migliaccio♮

Un messaggero | Riccardo Rados

♭debutto al Teatro di San Carlo

♮ Artista del Coro

Orchestra, Coro e Balletto del Teatro di San Carlo

Direttore del Coro | José Luis Basso

Direttore del Balletto | Clotilde Vayer

Allestimento del Teatro La Fenice Venezia

Costumi dell’Archivio Storico della Fondazione Cerratelli