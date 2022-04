Il Paradiso delle Signore, dal 2 maggio le repliche della prima stagione

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni. Dopo la fine della sesta stagione, dal 2 maggio ritornano le puntate della primissima stagione.

Arrivano le ultime anticipazioni de Il Paradiso delle Signore. Con la puntata di venerdì 29 aprile, la sesta stagione della serie tv si è ufficialmente conclusa, raccogliendo un ottimo risultato a livello di share, con risultati anche oltre il 20%.

In attesa della prossima stagione, che andrà in onda in autunno, a partire da lunedì 2 maggio andranno in onda le repliche della primissima stagione della soap, andata in onda nel lontano 2015 in prima serata.

Le puntate saranno rieditate in forma ridotta e verranno messe in onda allo stesso orario attuale (poco prima delle 16). Questo almeno fino a fine maggio, quando poi entrerà in scena la nuova soap opera spagnola, Sei sorelle.

A proposito della prossima stagione, la settima, sono state confermate le news degli ultimi mesi: a fine maggio partiranno le riprese. A seguire pubblichiamo il comunicato stampa ufficiale della soap opera.

“Gran finale con un’ultima puntata ricca di colpi di scena per Il Paradiso delle Signore Daily, la serie prodotta da Rai Fiction, Rai Com e Aurora Tv in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15.55.

Il 29 aprile la seguitissima serie daily chiude la quarta stagione con ascolti importanti: una media di circa 2 milioni di telespettatori con punte di share che toccano il 21%. Su Rai Play, inoltre, Il Paradiso delle Signore Daily si conferma il titolo di fiction più visto nel periodo settembre 2021-aprile 2022 con 16,1 milioni di ore di visione (TTS) e 4,3 milioni di Legitimate Streams.

Il set del Paradiso delle Signore Daily riaprirà a maggio e la serie tornerà in onda nel prossimo autunno su Rai 1 con i nuovi episodi per continuare a raccontare sogni, aspirazioni, amori ed amicizie nell’Italia degli anni a cavallo tra il 1963 e il 1964.”

