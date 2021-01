Il Laboratorio delle Arti di Monte di Procida diventerà un teatro

IL LABORATORIO DELLE ARTI DI MONTE DI PROCIDA GRAZIE AD UN FINANZIAMENTO OTTENUTO DALLA CITTA’ METROPOLITANA DIVENTERÀ’ UN VERO E PROPRIO TEATRO

Il Laboratorio delle Arti di Monte di Procida diventerà un vero e proprio teatro grazie ad un finanziamento ottenuto da un progetto presentato alla Città Metropolitana.

Soddisfatto il Sindaco Peppe Pugliese dichiara: “Il Laboratorio delle Arti presto diventerà un vero e proprio teatro. Il progetto che abbiamo presentato alla Città Metropolitana per il suo rifacimento si è collocato al terzo posto nella graduatoria, ottenendo il contributo richiesto di 403 mila euro. Potremo finalmente porre le basi per la realizzazione di proposte artistiche continuative, che possano essere accolte in spazi adeguati ed attrezzati, rafforzando l’attrattività turistica di Monte di Procida con una struttura che sappia accogliere adeguatamente anche le persone diversamente abili”.

Ed ancora da Città Metropolitana, il Comune di Monte di Procida ha ottenuto un finanziamento per realizzare una nuova area giochi nei giardini di Villa Mataese: “Sempre grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Città Metropolitana avremo 35 mila euro per l’allestimento di una nuova area giochi nei giardini di Villa Matarese- ancora il Sindaco Peppe Pugliese- Anche nel centro urbano i più piccoli potranno trovare strutture adeguate ad accoglierli e dove trascorrere insieme il tempo dello svago e del gioco immersi nel verde”.

Inoltre, in partenza un bando comunale per comunale per il sostegno ad eventi culturali da svolgersi nel corso del 2021: “Un incoraggiamento a tutta la nostra comunità, un invito a progettare i prossimi mesi con una prospettiva nuova e con una visione di sviluppo sociale e turistico, per iniziare a proiettarci con fiducia al futuro”, conclude così il Sindaco Pugliese.