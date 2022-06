Il futuro delle Banche: esperti a confronto alla Federico II

“Il futuro delle banche. Come le banche locally significant possono vincere la sfida”, è il titolo del convegno che si terrà mercoledì 15 giugno, dalle ore 10, presso il Centro Congressi in Via Partenope 36.

“Il futuro delle banche. Come le banche locally significant possono vincere la sfida”: è il titolo del convegno che si terrà mercoledì prossimo 15 giugno, a partire dalle ore 10, presso il Centro Congressi della Federico II (Aula Magna, Via Partenope 36, Napoli).

Dopo i saluti del rettore della Federico II, Matteo Lorito, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, di Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni della Federico II, e di Corrado Meglio, vicepresidente Aifirm (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers), aprirà l’evento Alfonso Natale, partner e responsabile practice Risk & Resilience per il Mediterraneo di McKinsey, con l’intervento sul tema “Looking back, looking forward: the new banking game”.

A seguire la tavola rotonda presieduta da Rosa Cocozza, ordinario di Economia degli Intermediari finanziari alla Federico II, con gli interventi di Giovanbattista Sala, titolare del Servizio Supervisione Bancaria 2 della Banca d’Italia, Sergio Gatti, Direttore generale Federcasse, Felice Delle Femine, Direttore generale della Banca di Credito Popolare, Maurizio Donato, senior partner e core leader practice Global Risk & Resilience per l’Europa di McKinsey. Chiude Maurizio Vallino, direttore Aifirm.