Il Calcio Napoli passeggia sui resti della Salernitana 4-1

Calcio Napoli: Vittoria degli azzurri allo Stadio Maradona contro la Salernitana. Gol di Jesus, Mertens (rigore) Rrhamani e Insigne (rigore).

Con una Salernitana ridotta all’osso per colpa del Covid ed in attesa dei nuovi acquisti di Sabatini, il Calcio Napoli domina la gara con l’82% di possesso palla ed oltre venti tiri in porta. Nonostante quersti numeri il Calcio Napoli nel primo tempo non ha chiuso la partita ed ha subito il pareggio di Bonazzoli che rischiava di mettere la partita su un binario pericoloso.

Solo il rigore causato da un ottimo Elmas e realizzato da Mertens ha permesso una ripresa serena e senza affanni. Insigne, rientrato dopo l’infortunio, è riuscito, sempre su rigore, a realizzare la rete che gli consente di raggiungere MAradona nella classifica dei marcatori del Calcio Napoli.

Con questa vittoria il Calcio Napoli allunga sulla Atalanta in attesa di Milan Juventus che può sancire l’aggancio al secondo posto oppure un allungo sul quinto posto della Juventus. Elmas migliore in campo insieme a Mertens. L’appuntamento è al 6 febbraio dopo la sosta a Venezia.

Formazioni in campo

Napoli: Meret, Di Lorenzo (75′ Di Lorenzo), Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (76′ Ghoulam), Fabian Ruiz (64′ Politano), Lobotka, Elmas, Zielinski, Lozano (46′ Insigne), Mertens (64′ Osimhen). All.Luciano Spalletti

Salernitana: Belec, Veseli, Bogdan, Gagliolo, Delli Carri, Schiavone (36′ Jaroszinsky), Di Tacchio, Obi, Kechrida, Vergani (62′ Russo), Bonazzoli (79′ Simy). All. Stefano Colantuono

Arbitro: Pairetto di Torino

Marcatori: 17′ J. Jesus, 33′ Bonazzoli, 45’+2′ D. Mertens rig., 47′ A. Rrahmani, 53′ L. Insigne rig.

Note: espulso Veseli per doppia ammonizione. Ammoniti Delli Carri, Obi.

Primo tempo

1′ – comincia il match

10′ – spledido tiro piazzato di Fabian Ruiz, Belec vola a deviare

11′ – tiro di Lozano, Belec ci arriva in due tempi

17′ – gooooool Juan Jesus

17′ – diagonale vincente di Juan Jesus: 1-0!

23′ – ammonito Delli Carri

33′ – pareggio della Salernitana con destro piazzato di Bonazzoli: 1-1

38′ – sinistro di Fabian, traversa!

45′ + 2′ – rigore per il Napoli: fallo netto su Elmas di Veseli

45′ + 2′ – gooooool Mertens!

45′ + 2′ – il rigore lo segna di precisione Dries: 2-1!

– SECONDO TEMPO

46′ – entra Insigne per Lozano

47′ – goooool Rrahmani!

47′ – Rrahmani si infila in area su cross di Mertens: 3-1!

51′ – rigore per il Napoli: fallo di mano di Veseli

51′ – espulso Veseli

53′ – goooooool Insigne!

53′ – Lorenzo infila il rigore di potenza e precisione: 4-1!

53′ – Insigne raggiunge Maradona nella classifica dei cannonieri all-time con 115 gol

62′ – entra Russo per Vergani

64′ – entra Osimhen per Mertens

64′ – entra Politano per Fabian Ruiz

75′ – entra Zanoli per Di Lorenzo

76′ – entra Ghoulam per Mario Rui

82′ – destro di Zielinski, blocca Belec

90′ – finisce col successo azzurro per 4-1 contro la Salernitana