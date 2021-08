Ieri , oggi, domani, una bontà da 50mila follower

“Ieri, Oggi, Domani” taglia il traguardo nel mondo dei social network con 50 mila utenti che hanno deciso di tenersi costantemente aggiornati su tutte le novità culinarie.

Grande affermazione per la trattoria pizzeria “Ieri, Oggi, Domani” anche nel contesto del mondo dei social network. Parlando di utenti pronti a visualizzare i contenuti della pagina Facebook del noto locale di patron Pasquale Casillo, si è appena raggiunta e superata la fantastica quota di 50mila follower.

Un locale, quello di via Nazionale 6, che continua a destare interesse e curiosità per i suoi piatti al punto da fare in modo che ben 50 mila utenti hanno deciso di tenersi costantemente aggiornati sulle sue attività.

O meglio, di restare regolarmente informati sulle trovate di Patron Pasquale, insieme a quelle dello chef Antonio Castellano e del pizzaiolo Gianni Ostetrico. “Per molti– si legge in un post sulla pagina facebook di “Ieri, Oggi, Domani”- 50.000 follower posso sembrare un traguardo, per altri possono sembrare pochi; per noi significano 6 anni di continua ricerca e dialogo con Voi che avete contribuito a rendere il nostro lavoro sempre avvincente e stimolante.

Ci avete supportato, criticato ed aiutato a fare sempre meglio, questo piccolo traguardo, dunque, lo dedichiamo a chi da sempre ci ha aiutato, in positivo e in negativo, a crescere e migliorare”.

Una nuova consacrazione, quindi, per la nota trattoria e pizzeria con la vocazione dei grandi del cinema neorealistico italiano che oggi, come ieri e come domani, osserva e osserverà la buona cucina alla pari di un concetto di passione e cultura.