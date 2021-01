I gol più belli di Maradona col Napoli

Tra i 115 gol messi a segno con la maglia del Napoli, abbiamo scelto questi tre per ricordarlo.

Diego Armando Maradona è stato uno dei calciatori più forti che abbiano mai messo piede in uno stadio, sicuramente il numero 10 dal talento più cristallino in assoluto. La sua morte ha sconvolto milioni di tifosi in tutto il mondo, nonostante l’argentino avesse appeso le proverbiali scarpette al chiodo ormai da più di vent’anni.

A soffrire di più della dipartita del Pibe de Oro è stato sicuramente il popolo napoletano, che alla fine degli anni ottanta lo adottò. Con lui, gli Azzurri vinsero due scudetti, diventando l’unica squadra capace di giocarsela ad armi pari con il grande Milan di Sacchi.

Tra i 115 gol messi a segno con la maglia del Napoli, abbiamo scelto questi tre per ricordarlo.

La punizione contro la Juventus

Quando giocava Diego Armando Maradona, chiedersi che partita c’è stasera era perfettamente inutile: sapevi già che l’argentino avrebbe regalato spettacolo ed emozioni a non finire. Poco importa che di fronte avesse una squadra di provincia o un colosso come la Juventus.

Proprio contro i bianconeri, il 3 novembre 1985 Maradona segnò una punizione impossibile , riuscendo a scavalcare la barriera nonostante la distanza oltremodo ravvicinata (si trattava di una punizione a due nel cuore dell’area di rigore). Neppure un portiere formidabile come Stefano Tacconi poté nulla, davanti ad una parabola forte ed arcuata allo stesso tempo.

La rovesciata rasoterra contro il Pescara

Campionato o Coppa Italia, per Maradona non c’era alcuna differenza: giocava per divertire e divertirsi, per segnare e far segnare, ma soprattutto per vincere. Il 2 settembre 1984, gli Azzurri sfidano il Pescara in Coppa e vincono 0-3.

Maradona non sembra riuscire a trovare la via del gol. La partita è in ghiaccio, ma Diego voleva lasciare il segno, per ringraziare il pubblico accorso ad ammirarlo. Così, con grande caparbietà, all’ultimo minuto approfitta di una disattenzione di un difensore e, seppur da terra, riesce ad andare in rete con una sorta di rovesciata rapidissima e precisa.

Il pallonetto contro il Verona

È il 20 ottobre del 1985 quando il Verona arriva al San Paolo. Il risultato a metà secondo tempo vede i partenopei in vantaggio di due reti, grazie ai gol di Bruno Giordano al 21’ e di Salvatore Bagni al 48’.

Tutti attendono il gol di Diego Armando Maradona, che arriva, puntuale come un orologio svizzero e mai banale, al minuto numero 58. Il numero 10 del Napoli è a una ventina di metri dalla porta, ma vede l’estremo difensore troppo fuori dai pali: così colpisce la palla di contro balzo disegnando un pallonetto di rara bellezza e precisione.