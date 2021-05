“Midnight in Paris” su Premium Cinema 2. I film in tv venerdì 28 maggio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 28 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 28 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

A proposito di Steve – 21:15 Sky Cinema I nuovi eroi – 21:00 Iris Taken 3 – L’ora della verità – 21:20 Italia 1 Triple Threat – Tripla minaccia – 21:20 Rai 4 Midnight in Paris – 21:15 Premium Cinema 2 Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Midnight in Paris

Midnight in Paris Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA – Spagna

USA – Spagna Durata: 1000′

1000′ Regista: Woody Allen

Woody Allen Cast: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates, Marion Cotillard, Mimi Kennedy, Kurt Fuller, Michael Sheen TRAMA Midnight in Paris è un film del 2011 scritto e diretto da Woody Allen. Il film, una commedia romantico-fantastica ambientata a Parigi, è interpretato da un cast corale che comprende Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Tom Hiddleston, Corey Stoll, Kathy Bates, Adrien Brody, Michael Sheen e Carla Bruni. Acclamato dalla critica, il film è stato candidato a quattro Premi Oscar 2012 (miglior film, miglior regista, miglior scenografia e miglior sceneggiatura originale) trionfando in quest’ultima (il quarto per Woody Allen) e il Golden Globe nella stessa categoria. Midnight in Paris è una storia romantica ambientata a Parigi, nella quale s’intrecciano le vicende di una famiglia, in Francia per affari, e di due giovani fidanzati prossimi alle nozze; tutti alle prese con esperienze che cambieranno per sempre le loro vite. Il mio Godard – 21:10 Rai Movie Lo sguardo dell’altro – 21:15 Cielo I misteri di Shadow Island – L’ultimo Natale – 21:10 Paramount Channel Paddington 2 – 21:00 Sky Family