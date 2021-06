“Guardiani della Galassia” su Italia 1. I film in tv sabato 5 giugno

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 5 giugno. Scopri in anticipo i titoli in programma.

TRAMA Guardiani della Galassia (Guardians of the Galaxy) è un film del 2014 diretto e co-scritto da James Gunn. Prodotto dai Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures è il decimo film del Marvel Cinematic Universe. Basato sugli omonimi personaggi della Marvel Comics, il film è stato scritto da Gunn e Nicole Perlman e vede tra i suoi protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Djimon Hounsou, John C. Reilly, Glenn Close e Benicio del Toro. Il film è stato annunciato al Comic-Con 2012 di San Diego. Guardiani della Galassia ha ottenuto un incasso pari a 333718600 $ in Nord America e 439631547 $ nel resto del mondo, di cui 7011889 $ in Italia, per un incasso mondiale di 773350147 $, a fronte di un budget di produzione di 196 milioni di dollari. L'audace esploratore Peter Quill è inseguito dai cacciatori di taglie per aver rubato una misteriosa sfera ambita da Ronan, un essere malvagio, la cui sfrenata ambizione minaccia l'intero universo. Per sfuggire all'ostinato Ronan, Quill è costretto a una scomoda alleanza con quattro improbabili personaggi: Rocket, un procione armato; Groot, un umanoide dalle sembianze di un albero; la letale ed enigmatica Gamora e il vendicativo Drax il Distruttore. Il potere della sfera si rivela però una seria minaccia per il cosmo…