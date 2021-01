I film in tv mercoledì 20 gennaio: “Alice in Wonderland” su Italia 1

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 20 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 20 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Tutti per 1 – 1 per tutti – 21:15 Sky Cinema Alexander – 21:00 Iris Alice in Wonderland – 21:20 Italia 1 Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Alice in Wonderland

Alice in Wonderland Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Stati Uniti – USA

Stati Uniti – USA Durata: 110′

110′ Regista: Tim Burton

Tim Burton Cast: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Crispin Glover, Alan Rickman, Michael Sheen, Christopher Lee TRAMA Alice in Wonderland è un film del 2010 diretto da Tim Burton. Il film narra di eventi seguenti alle avventure vissute dalla ragazzina narrate nel romanzo Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll: infatti è cresciuta ed ha diciannove anni. Alice, ormai diciannovenne, non ricorda più nulla delle sue avventure nel Paese delle Meraviglie, tranne quando sogna. In seguito alla morte del suo tanto amato padre, la giovane donna partecipa ad una festa, salvo poi scoprire che si tratta, in realtà, di un espediente per la proposta di matrimonio dal giovane lord inglese Hamish Ascot. Interdetta innanzi alle centinaia di persone che aspettano la sua risposta, decide di scappare, inseguendo nel bosco il suo vecchio amico il Bianconiglio… Qualcosa di speciale – 21:20 Rai 2 La quinta onda – 21:20 Rai 4 Firefox – Volpe di fuoco – 21:15 Premium Cinema 2 Nome di donna – 21:10 Rai Movie Massima allerta: tornado a New York – 21:15 Cielo Tutte le cose che non sai di lui – 21:10 Paramount Channel