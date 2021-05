“Arrivano i Prof” su Rai Movie. I film in tv mercoledì 12 maggio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 12 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 12 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Poveri ma ricchissimi – 21:20 Canale 5 Terminal – 21:15 Sky Cinema State of Play – 21:00 Iris John Wick – Capitolo 2 – 21:20 Italia 1 After – 21:20 Rai 2 Chi è senza colpa – 21:20 Rai 4 Shutter Island – 21:15 Premium Cinema 2 Arrivano i Prof – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 100′

100′ Regista: Ivan Silvestrini

Ivan Silvestrini Cast: Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti TRAMA Arrivano i prof è un film del 2018 diretto da Ivan Silvestrini. La pellicola è l’adattamento del film francese del 2013 Les Profs, ispirato a sua volta a un fumetto transalpino. La sua colonna sonora è l’omonima canzone di Rocco Hunt. L’incasso totale nelle sale italiane è stato di 2.051.576 €. Il liceo Manzoni rischia di chiudere..Il provveditorato agli studi, a causa di una percentuale troppo bassa di promossi alla maturità, ha dato al preside del liceo un ultimatum: se almeno metà gli studenti dell’ultimo anno in corso non supereranno l’esame finale l’istituto dovrà chiudere per sempre. Ma le difficoltà non finiscono qui; vista la situazione il provveditore aggiunge anche la minaccia che verranno chiamati al Manzoni i peggiori professori d’Italia ad insegnare ai peggiori fra gli alunni. Shockwave: countdown per il disastro – 21:15 Cielo