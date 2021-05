“Il miglio verde” su Sky Cult. I film in tv martedì 18 maggio

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 18 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 18 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Ricomincio da me – 21:20 Canale 5 Calibro 9 – 21:15 Sky Cinema Sfida oltre il fiume rosso – 21:00 Iris Pleasantville – 21:15 Premium Cinema 2 Suburbicon, Dove tutto è come sembra – 21:10 Rai Movie Peccato che sia femmina – 21:15 Cielo The Green Hornet – 21:10 Paramount Channel Arctic – Un’avventura glaciale – 21:00 Sky Family Il miglio verde – 21:15 Sky Cult Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Green Mile

The Green Mile Uscita: 1999

1999 Nazionalità: USA

USA Durata: 189′

189′ Regista: Frank Darabont

Frank Darabont Cast: Tom Hanks, Gary Sinise, Barry Pepper, Jeffrey DeMunn, Michael Clarke Duncan, James Cromwell, David Morse TRAMA Il miglio verde (The Green Mile) è un film del 1999 prodotto, scritto e diretto da Frank Darabont, con protagonisti Tom Hanks e Michael Clarke Duncan. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Stephen King, pubblicato nel 1996. Le scene ambientate all’esterno e all’interno del carcere sono state girate presso il Tennessee State Prison, penitenziario che un tempo ospitava il braccio della morte dello stato americano. Louisiana, 1935. La tranquilla e monotona vita di Paul, guardia penitenziaria nel braccio della morte del carcere di Cold Mountain, viene sconvolta dall’arrivo di un nuovo prigioniero: John Coffey, un gigante di colore accusato dell’efferato omicidio di due bambine. Apparentemente considerato un ritardato mentale, l’uomo metterà presto in mostra poteri sovrannaturali e una sensibilità destinata a cambiare per sempre le vite di chi lo circonda. Quattro nomination agli Oscar nel 2000.