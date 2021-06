“Una notte da leoni 3” su Italia 1. I film in tv giovedì 10 giugno

Una notte da leoni 3 (The Hangover Part III) è un film del 2013 diretto da Todd Phillips e interpretato da Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha e Ken Jeong. È il sequel del film del 2011 Una notte da leoni 2 ed è il terzo e ultimo capitolo della serie cinematografica.

Il primo trailer del film è stato distribuito online il 7 marzo 2013, a cui è seguito pochi minuti dopo anche la versione in italiano dello stesso. Esattamente un mese dopo è stato distribuito anche un trailer internazionale.

Il film è stato distribuito nei cinema statunitensi a partire dal 24 maggio 2013, e in quelli italiani a partire dal 30 maggio.

Terzo e ultimo capitolo della trilogia, il film vede Alan e i suoi amici ancora alle prese con la città da cui tutto è iniziato: Las Vegas. Questa volta l’avventura ha luogo non per festeggiare un addio al celibato, ma per aiutare Alan, fuggito da un ospedale psichiatrico. Di nuovo, come in principio, i quattro amici vengono risucchiati da un gorgo di perdizione e insidie, compreso il secondo rapimento di Doug da parte di un criminale che ha un conto in sospeso con Leslie Chow.