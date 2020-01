Sanremo 2020: saranno 24 i cantanti in gara nell’edizione numero 70 del Festival (in programma dal 4 all’8 febbraio con la conduzione e direzione artistica di Amadeus).

Manca meno di un mese a Sanremo 2020, visto che l’edizione numero 70 del Festival della canzone italiana andrà in onda su Rai 1 dal 4 all’8 febbraio. A condurre sarà Amadeus, cui è stata affidata anche la direzione artistica della manifestazione. Il popolare conduttore sta lavorando per celebrare degnamente una manifestazione che nel corso degli anni si è consolidata come appuntamento musicale (e ancor di più televisivo).

I cantanti in gara saranno 24, selezionate tra le oltre 200 proposte arrivate nei mesi scorsi. Se inizialmente si pensava a 22 big, nel corso della puntata dedicata alla Lotteria Italia del suo programma, Soliti Ignoti, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 ha annunciato l’arrivo in extremis di altre due cantanti, ovvero Rita Pavone e Tosca. Per un festival che vuole creare il giusto mix tra artisti giovani (come Achille Lauro, Alberto Urso, Elodie, Francesco Gabbani, Anastasio e Levante) e grandi nomi che si rimettono in gioco (Irene Grandi, Michele Zarrillo, Marco Masini e Piero Pelù, oltre alle stesse Rita Pavone e Tosca). Attesissima anche colei che si è autodefinita la “regina del twerking”, ovvero Elettra Lamborghini.

Ai big si aggiungono poi gli 8 giovani in gara tra le Nuove Proposte, ovvero Leo Gassmann (figlio dell’attore Alessandro), Fadi, Marco Sentieri, Fasma, Eugenio in via di Gioia e Tecla Insolia (vincitrice di Sanremo Young), oltre a Gabriella Martinelli & Lula e Matteo Faustini (vincitori di Area Sanremo).

Sanremo 2020: l’elenco dei big in gara

Achille Lauro (Me ne frego);

Alberto Urso (Il sole a est);

Anastasio (Rosso di rabbia);

Bugo e Morgan (Sincero);

Diodato (Fai rumore);

Elettra Lamborghini (Musica – E il resto scompare);

Elodie (Andromeda);

Enrico Nigiotti (Baciami adesso);

Francesco Gabbani (Viceversa);

Giordana Angi (Come mia madre);

Irene Grandi (Finalmente io);

Junior Cally (No grazie);

Le Vibrazioni (Dov’è);

Levante (Tiki Bom Bom);

Marco Masini (Il confronto);

Michele Zarrillo (Nell’estasi o nel fango);

Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso);

Piero Pelù (Gigante);

Pinguini Tattici Nucleari (Ringo Starr);

Rancore (Eden);

Raphael Gualazzi (Carioca);

Riki (Lo sappiamo entrambi);

Rita Pavone, (Niente – Resilienza 74);

Tosca (Ho amato tutto).

Sanremo 2020, co-conduttrici e ospiti: da Rula Jebreal a Fiorello, Ferro e Benigni (sognando Lady Gaga)

In via di definizione invece la schiera di ospiti e co-conduttrici che arricchiranno le serate del Teatro Ariston.

Le co-conduttrici dovrebbero essere 10, ovvero due per ognuna delle cinque serate: si parla soprattutto di Monica Bellucci, Diletta Leotta, Vanessa Incontrada, Antonella Clerici e di Emma D’Aquino e Laura Chimenti (giornaliste del Tg1). Dopo le polemiche riguardanti la sua presenza, ci sarà anche la giornalista palestinese con doppia cittadinanza israeliana e italiana, Rula Jebreal. Fortemente voluta da Amadeus, Jebreal dovrebbe dedicare un momento di riflessione alla violenza sulle donne. Tema che la tocca particolarmente da vicino, visto che la madre è morta suicida quando lei aveva 5 anni, in seguito alle violenze e agli abusi subiti. Presenze fisse saranno inoltre Tiziano Ferro e Rosario Fiorello (fraterno amico di Amadeus): due garanzie di musica e spettacolo. Il sogno si chiama Lady Gaga, mentre è già certa la presenza sul palco dell’Ariston di Roberto Benigni, Al Bano & Romina Power, il rapper Salmo e l’artista scozzese Lewis Capaldi.