Anticipazioni Un posto al sole: Giorgio Borghetti (popolare attore e doppiatore) è la new entry nel cast della soap made in Napoli.

Terminata la pausa estiva, questa sera, lunedì 26 agosto (ore 20.45), torna Un posto al sole, l’amatissima soap di Rai 3 made in Napoli. Prima della pausa, si vociferava di una new entry nel cast di un attore molto conosciuto e stimato dal pubblico televisivo.

Come riporta “Tvsoap”, si tratta di Giorgio Borghetti, popolarissimo attore di cinema, teatro e televisione (Incantesimo, Carabinieri) e doppiatore (sua la voce di Benji nel fortunatissimo cartone animato Holly e Benji, due fuoriclasse). In Upas, il 48enne attore romano interpreterà Fabrizio Rosato.

Marina (Nina Soldano), proprio nel momento in cui la strada per riabilitare il padre Arturo (Massimiliano Iacolucci) sembrerà più in salita, troverà per caso una notizia che le accenderà la classica “lampadina”: la Giordano apprenderà che Fabrizio Rosato, cioè il figlio dell’uomo ucciso tanti anni fa e per il cui omicidio è stato accusato Arturo, è adesso un imprenditore, pronto ad inserirsi nella trama della soap.

Un posto al sole: vicini i ritorni di Elena Giordano e Viola Bruni

La novità Giorgio Borghetti si va ad aggiungere all’arrivo di Vittoria Schisano (che interpreterà Carla, il padre di Alex e Mia) e a due graditissimi ritorni di personaggi storici: Elena Giordano e Viola Bruni. Valentina Pace (Elena) aveva lasciato il set della soap made in Napoli nello scorso dicembre, prima di mettere al mondo la piccola Matilde. La figlia di Marina tornerà da Londra, dove aveva deciso di trasferirsi dopo la delusione ricevuta da Valerio Viscardi.

Con lui aveva vissuto una storia d’amore che aveva dato inizio ad una gravidanza, ma la donna in seguito ha perso il bambino subito dopo aver appreso il tradimento dell’uomo. Non è ancora stato svelato il motivo che porterà la giovane Giordano a lasciare la sua nuova realtà, anche perché da poco era stata raggiunta anche da sua figlia Alice.

Anche Viola Bruni (ovvero Ilenia Lazzarin, nel frattempo diventata mamma del piccolo Raoul Maria) è pronta per tornare al centro della trama delle vicende degli inquilini di Palazzo Palladini.