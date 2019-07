Un Posto al Sole, anticipazioni: annunciato il ritorno di Viola

Un Posto al Sole, anticipazioni. Ilenia Lazzarin, Viola Bruni nella soap, annuncia il suo ritorno sulle scene per ottobre.

E’ da ormai qualche mese che il personaggio di Viola Bruni è assente dalle scene di Un Posto al Sole. La soap di Rai 3 ha dovuto fare a meno di uno dei personaggi più amati a causa della gravidanza di Ilenia Lazzarin.

Ilenia, l’attrice che da il volto a Viola, a gennaio ha partorito il suo primo figlio, il piccolo Raoul. Nella soap si è trovato un escamotage per sopperire all’assenza dell’attrice, che in un’intervista annuncia il suo ritorno sulle scene.

“Credo che da metà ottobre andrà in onda la puntata del mio ritorno”, annuncia la Lazzarin.

In molto in questi ultimi mesi si sono chiesti quando avrebbero potuto rivedere in onda il personaggio di Viola Bruni. Ricordiamo che il personaggio si è allontanato da Napoli a causa del lavoro del marito Eugenio, magistrato molto famoso, insieme al figlio Antonio.

Nella realtà l’allontanamento è stata una scusa per permettere all’attrice Ilenia Lazzarin di prendersi una pausa per la maternità. E’ infatti diventata mamma da pochi mesi di un piccolo maschietto chiamato Raoul.

In un’intervista a Dipiù Tv l’attrice torna a parlare del suo personaggio e annuncia la data del suo ritorno: “Rispondo subito alla domanda. Si, Viola tornerà sul set di Un posto al sole. Già a settembre sarò sul set e credo che da metà ottobre andrà in onda la puntata del mio ritorno“.

Inoltre ci racconta anche le sue prime impressioni sulla vita da mamma: “Mi sono assentata per la più bella ragione possibile. Lo scorso gennaio sono diventata la felicissima mamma di Raoul, che ho avuto con mio marito Roberto“