Anticipazioni Un posto al sole: dopo viola (Ilenia Lazzarin), dopo la pausa estiva tornerà nella soap made in Napoli anche il personaggio interpretato da Valentina Pace.

Dopo la pausa estiva, nella trama di Un posto al sole tornerà uno dei personaggi storici: Elena Giordano. La sua interprete, Valentina Pace, aveva lasciato il set della soap made in Napoli nello scorso dicembre, prima di mettere al mondo la piccola Matilde. Come riportato da “Blastingnews”, la figlia di Marina tornerà da Londra, dove aveva deciso di trasferirsi dopo la delusione ricevuta da Valerio Viscardi. Con lui aveva vissuto una storia d’amore che aveva dato inizio ad una gravidanza, ma la donna in seguito ha perso il bambino subito dopo aver appreso il tradimento dell’uomo.

Non è ancora stato svelato il motivo che porterà la giovane Giordano a lasciare la sua nuova realtà, anche perché da poco era stata raggiunta anche da sua figlia Alice.

Quello di Valentina Pace sarà un gradito ritorno, che avverrà insieme a quello di un altro personaggio amatissimo dal pubblico, ovvero Viola Bruni (Ilenia Lazzarin, nel frattempo diventata mamma del piccolo Raoul Maria).