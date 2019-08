Anticipazioni Un posto al sole: proprio come il suo personaggio nella soap made in Napoli, l’attrice (nata come Giuseppe Schisano) ha effettuato un percorso di transizione per diventare donna.

Nuovi colpi di scena in arrivo ad Un posto al sole, la soap made in Napoli di Rai 3. È in arrivo una new entry nel cast: si tratta di Vittoria Schisano.

Come riportato da “Tvsoap”, l’attrice 35enne (nata come Giuseppe Schisano e che – tra le altre produzioni a cui ha preso parte – ha interpretato il compagno del figlio di Lando Buzzanca nella fiction Mio figlio nel 2005) interpreterà il personaggio di Carla Parisi, il padre di Alex (Maria Maurigi) e Mia (Ludovica Nasti). Il personaggio di Carla, che si è intravisto nella puntata di ieri martedì 6 agosto, è stato oggetto della rivelazione-shock di fine episodio fatta da Alex a Silvia (Luisa Amatucci): “Quella donna è mio padre”.

Nel 2011, Giuseppe Schisano annunciò di aver cominciato il cammino per cambiare sesso. Nel febbraio 2016 diventa la prima donna che ha fatto un percorso di transizione ad apparire sulla copertina dell’edizione italiana di Playboy, raccontando poco tempo dopo la sua vita nel libro intitolato La Vittoria che nessuno sa.

Foto in evidenza: “Vanity fair”