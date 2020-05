Un Posto al Sole: Carlo Montariello parla del futuro della soap

Un Posto al Sole, news. Lo sceneggiatore Carlo Montariello parla del futuro: la soap resterà ancorata alla realtà.

Arrivano le ultime news della soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole. Come tutti sapete sono quasi due mesi, dopo 23 anni ininterrotti, che le riprese sono ferme a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese.

Con l’arrivo della Fase 2 iniziano a circolare le prime ipotesi sul futuro della soap ambientata a Napoli. Lo sceneggiatore Carlo Montariello ci aggiorna su cosa ci aspetta nel prossimo futuro.

La soap non tradirà la sua essenza, parola di Carlo Montariello.

E’ ormai un mese che vanno in onda le repliche del 2012 di Un Posto al Sole. La soap di Rai 3 si è dovuta adeguare alle misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria che ha investito il mondo.

Per mesi non abbiamo avuto certezze ne notizie sul futuro della soap. Oggi però, con l’arrivo della Fase 2, qualcosa inizia a muoversi e le prime strade iniziano a delinearsi. Ovviamente ci vorrà ancora del tempo prima di vederle messe in pratica.

La notizia principale è che lo sceneggiatore Carlo Montariello ha ufficialmente annunciato che la soap non tradirà la sua essenza. Come d’abitudine, infatti, una volta ricominciate le riprese vedremo narrata la realtà dei fatti.

Questo è stato il punto di forza della soap, l’aver portato in scena eventi e situazioni non solo reali, ma quasi in contemporanea con la realtà. Basti pensare che Natale e Pasqua sono festeggiati quasi in sincrono tra la realtà e la scena.

Purtroppo alla domanda “Ma gli attori come faranno? Potranno ancora baciarsi, abbracciarsi, prendersi a pugni, confidarsi segreti all’orecchio o dovranno tenersi anche loro a distanza?”, ancora non c’è possibilità di rispondere.

Sicuramente oggi sarebbe impossibile da fare. Questo ovviamente non esclude che in tempi non troppo lunghi si possa tornare a girare, ma ad ora è impossibile fare ipotesi.

