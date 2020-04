Un Posto al Sole: Imma Pirone dichiara "Sogno il cinema"

Un Posto al Sole, news. Imma Pirone, che nella soap interpreta Clara, dichiara in un’intervista: “la mia famiglia non la mollo”.

Arrivano le ultime news per quanto riguarda i protagonisti di Un Posto al Sole, celebre soap opera ambientata a Napoli. Oggi in particolare vi parliamo di Imma Pirone, Clara nella soap, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero.

Purtroppo dalle sue dichiarazioni non avremo spoiler sulla trama della soap in quanto sospesa a data da destinarsi dal mese di marzo. Dal 6 aprile vanno in onda le repliche del 2012.

“Sogno il cinema, la recitazione” dichiara Imma Pirone a Vero.

Il personaggio di Clara è uno dei più amati della stagione di Un Posto al Sole. La sua relazione con Alberto Palladini, tra alti e bassi, è una delle più seguite dell’ultimo periodo. Oggi vi raccontiamo delle dichiarazioni di Imma Pirone, l’attrice che interpreta proprio Clara.

La Pirone infatti ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Vero, come ad esempio le difficoltà di mantenere la linea, sopratutto per chi come lei è golosa di cioccolata e nocciole. A tal proposito le chiedono come si descriverebbe usando una pietanza culinaria:

“Di certo un dolce, quasi sicuramente direi il tiramisù per via del suo perfetto connubio che sposa l’amaro del caffè con la dolcezza della crema”.

Ma l’attrice ha anche parlato dei suoi sogni e della sua famiglia.

“Sogno il cinema, la recitazione, sono pronta a qualunque sacrificio, ma la mia famiglia non la mollo. Mi sono imposta di sognare restando ancorata alla realtà. Io e la mia famiglia siamo una cosa sola e combattiamo insieme ogni giorno”.

L’intervista poi prosegue e Imma dichiara ancora: “L’immagine conta tanto, ma non è tutto e bisogna avere un giusto connubio…Come dice un famoso slogan, bisogna essere puliti dentro e belli fuori”.



