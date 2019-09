Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 10 settembre

Un Posto al Sole, anticipazioni. La puntata della soap di Rai 3 del 13 settembre sarà rimandata e recuperata il 16 settembre.

Arrivano nuove notizie per quanto riguarda la programmazione di Un Posto al Sole. Dopo la pausa di due settimane appena conclusa è già prevista una nuova pausa. La puntata del 13 settembre infatti non andrà in onda.

Questo perchè la programmazione di Rai 3 prevede la messa in onda della partita di pallavolo maschile Italia-Grecia, valida per l’Europeo 2019. La puntata di Upas verrà recuperata il 16 settembre con un doppio episodio.

Vediamo ora le anticipazioni della puntata del 10 settembre di Un Posto al Sole.

Patrizio informa Vittorio che Anita ha deciso di vendicarsi raccontando tutto ad Alex. Il ragazzo farà di tutto per fermarla. Elena cercherà di informare Andrea della sua decisione di lasciare Napoli per trasferirsi definitivamente a Londra con Alice, mentre Beatrice tenterà disperatamente di farsi riassumere da Niko e Susanna.

Come già esplicato, Vittorio verrà informato dal suo fedele amico Patrizio che Anita è decisa a vendicarsi del suo rifiuto, informando Alex della tresca clandestina tra lei e il suo ragazzo. La giovane spregiudicata ha intenzione di dare un taglio netto al triangolo amoroso, andatosi a formare proprio per colpa sua.

Come leggiamo dalle anticipazioni riportate da Coming Soon, Vittorio si precipiterà al Vulcano per fermare Anita, ma ciò non basterà a scongiurare il pericolo, in quanto rischierà lo stesso di essere scoperto.

Alex riceverà una telefonata dalla madre, con la quale si sfogherà per il momento difficile che sta passando, inconsapevole che Mia starà ascoltando la conversazione. La sorellina di Alex ancora non riesce ad accettare il ritorno di Carla.

Marina sarà doppiamente addolorata: non solo per il padre in carcere, ma anche per la decisione di Elena di lasciare Napoli e trasferirsi definitivamente a Londra con Alice. Dopo avere informato la madre, Elena dovrà trovare il coraggio e le parole per dire ad Andrea dell’importante decisione. Intanto, Raffaele e Ornella saranno di nuovo alle prese con i problemi sentimentali e professionali di Diego e cercheranno di aiutarlo in tutti i modi.