Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate dell’amatissima soap di Rai 3 raccontano di un Manlio Picardi infuriato con Adele e Giulia.

Ecco le anticipazioni delle puntate da lunedì 4 a venerdì 8 marzo di Un posto al sole, l’amatissima soap opera di Rai 3 “made in Napoli”.

Come riporta “”Comingsoon”, Serena sente nuovamente la cugina per parlare dell’eredità, mentre Ciro continua ad essere coinvolto nelle questioni della famiglia Boschi. Mariella ha un acceso confronto con Salvatore riguardo al riferire o no a Guido la verità su suo figlio, mentre Vittorio va con Alex ad una festa sperando di far ingelosire Anita (ma la serata prende una piega inattesa). Franco, nonostante non riesca a muoversi, provvede a risolvere il problema dell’auto di Angela, mentre Ciro porta avanti l’indagine per scoprire se dietro al pestaggio su Boschi ci sia Prisco. Nonostante l’immagine da donna forte che tenta di costruirsi, Ornella vivrà un momento di grande crisi. Dopo il bacio, Vittorio e Alex dovranno fare i conti con la situazione, ma tutto risulterà più complicato a causa della presenza di Anita.

Un posto al sole, anticipazioni da lunedì 11 a venerdì 15 marzo: la furia violenta di Manlio

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dall’11 al 15 marzo rivelano che la furia di Manlio colpirà sia Adele che Giulia.

Come riporta “Blastingnews”, dopo un periodo in cui il rapporto tra Adele e Manlio sembrava aver ritrovato una seppur precaria serenità, all’improvviso scoppia la furia dell’uomo: Adele, infatti, ha deciso di rinviare un viaggio col marito a causa di un impegno di lavoro. La reazione di Manlio è davvero fuori controllo, con l’intervento di Niko e Susanna provvidenziale ad evitare il peggio, in quanto Adele resterà ferita e in fin di vita. In più, le anticipazioni sembrano indicare come la prossima vittima dell’ira dell’uomo (ormai completamente fuori di sé) possa essere Giulia, considerata in un certo senso colpevole di quanto sta accadendo: a quanto pare, il povero Franco, ancora molto dolorante e impedito nei movimenti, sarà colui che cercherà di salvare la donna.