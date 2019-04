Un Posto al Sole, anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio. Problemi per Angela e Franco, mentre Filippo è sorpreso da suo padre.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama di Un Posto al Sole, dal 29 aprile al 3 maggio. In queste puntate vedremo Filippo molto sorpreso dalla decisione presa dal padre di accompagnarlo in Messico. Problemi all’orizzonte per Angela e Franco.

Guido cercherà di capire cosa è successo a suo figlio Vittorio, mentre arriva la prima delle sue ex a cercarlo (per maggiori informazioni leggi QUI ). Sarà infatti Cinzia la prima a tornare nella vita di Guido, cosa succederà?

Vediamo adesso la trama delle puntate di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Filippo in partenza per il Messico, verrà sorpreso da suo padre Roberto, il quale all’ultimo momento deciderà di accompagnarlo. Alex deciderà di non aiutare più Vittoriocon i suoi video ed il giovane ci rimarrà male.

Inoltre inizierà ad essere geloso di Fausto il quale rivolgerà non poche attenzioni alla ragazza. Intanto Michele dopo aver scoperto che Mimmo si è avvicinato a sua figlia Rossella, si recherà da lui e gli dirà senza mezzi termini di lasciare in pace la ragazza.

Fausto cercherà di sedurre Alex con molta insistenza e Vittorio sarà sempre più geloso. Marina scoprirà che Roberto e Filippo sono partiti improvvisamente per il Messico proprio nell’istante in cui i due giungono nel paese centroamericano.

Nel frattempo Giulia gelosissima della donna con cui Denis ha stretto un rapporto di amicizia, continuerà a tenerlo d’occhio sui social, ma lui la sorprenderà con una telefonata nella quale le annuncerà di essere in partenza per Napoli.

Vittorio andrà da Alex per cercare di riconquistarla.

Serena sarà molto in ansia per Filippo che è andato in Messico per capire se suo fratello Tommaso sia realmente ostaggio dei criminali locali. Intanto il Sartori e suo padre Roberto giunti da poco in Messico non riusciranno a fare molti passi avanti nella questione, ma potrebbe esserci una svolta inaspettata.

Guido noterà il malessere di Vittorio e preoccupato per lui cercherà di scoprire da cosa dipende questo suo stato emotivo mentre Alex rifletterà sulle sue scelte in campo sentimentale.

Filippo attraverserà momenti di forti tensioni mentre Giulia e Denis si confronteranno per potersi chiarire e capire cosa fare della loro storia. Nel frattempo Vittorio si recherà da Alex e proverà a farle capire che i suoi sentimenti verso di lei sono sinceri.

Filippo dovrà prendere una decisione molto importante e dovrà farlo in breve tempo. Nel frattempo Franco si impegnerà a fondo negli esercizi di riabilitazione e migliorerà a vista d’occhio al punto tale che presto potrebbe dire definitivamente addio alla sedia a rotelle.

Nonostante ciò, lui e sua moglie Angela potrebbero essere colpiti da una nuova minaccia. Più tardi Guido e Cinzia che si sono lasciati ormai da diverso tempo, avranno uno scontro piuttosto acceso a causa dei modi di fare della donna.