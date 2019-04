Un Posto al Sole, anticipazioni. Guido sarà alle prese con le sue due ex storiche: Cinzia e Assunta infatti torneranno nella serie.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama della soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole. Nel prossimo futuro vedremo Roberto e Filippo alle prese con una lettera che porterà a delle incredibili novità.

Nel frattempo l’attenzione si sposterà su Guido, che dovrà confermare la forza del suo legame con Mariella. Infatti torneranno nelle serie, non si sa ancora per quanto tempo, le sue due ex storiche: Cinzia e Assunta. Cosa vorranno da Guido?

Vediamo adesso le anticipazioni della trama di Un posto al Sole.

Prosegue intanto l’attesa che si scopra la verità sul figlio di Del Bue e pare sia una questione che si chiarirà prima dell’estate, staremo a vedere. Nell’attesa, occhio al giovane Vittorio (Amato D’Auria) che, tra un bisticcio e l’altro con la povera Alex (Maria Maurigi), scoprirà che il suo alter ego Vicky Beef ha un po’ perso colpi: cosa farà il ragazzo per “rinnovarsi”?

nfine, l’”universo Del Bue” sembra proprio che non voglia fare a meno di Cinzia(Veronica Mazza) e Assunta (Daria D’Antonio): gli ultimi rumors, che vi anticipiamo in anteprima, ci dicono che rivedremo ancora le due ex di Guido, nonostante lui e Mariella siano ormai molto uniti. Come mai?