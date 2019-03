Un Posto al Sole, anticipazioni dall’11 al 15 marzo. Manlio aggredisce di nuovo Adele e poi punta una pistola contro Giulia.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole dall’11 al 15 marzo. In queste puntate vedremo tornare al centro della storia le vicende di Adele. La donna, infatti, è stata nuovamente aggredita dal marito Manlio.

L’uomo successivamente punta una pistola contro Giulia, come andrà a finire? Nelle puntate vedremo anche il riavvicinamento di Raffaele con il figlio Diego, che gli rivela delle storie su Beatrice. Raffaele però si accorge di una menzogna raccontatagli dalla ragazza.

Vediamo adesso le anticipazioni di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Raffaele diventerà sempre più complice del figlio, tanto da scoprire che la sua fidanzata Beatrice detiene molti segreti nel suo passato. Infatti, apprenderà che la giovane ha detto una bugia su dove si trovava. Il portiere, a questo punto, comincerà a dubitare della buona fede di Beatrice, tanto da confessarlo a Renato.

Serena, nel frattempo, scoprirà che la cugina non è una bugiarda, tanto da decidere di aiutare lei ed il fratello. Proprio Filippo si preparerà ad un incontro con Cirillo per la causa dell’eredità del padre. Allo stesso tempo, Adele tornerà a vivere sotto lo stesso tetto del marito padrone.

La donna, a questo punto, rivelerà a Giulia che i rapporti con Manlio sembra ricucito. Ma l’amica dimostrerà di non credere alle sue parole. La mamma di Susanna rimanderà il viaggio insieme al marito per tenere fede ad un precedente impegno lavorativo.

Una decisione che le costerà molto caro. Manlio, infatti, la ridurrà in fin di vita dopo averla presa a pugni ed a calci in tutto il corpo. Poi l’uomo, fuori di sé, uscirà di casa per vendicarsi di un’altra persona, lasciando la moglie agonizzante in terra.

I telespettatori scopriranno che Manlio punterà un’arma da fuoco contro la povera Giulia, mentre Nico e Susanna trasporteranno Adele in ospedale in condizioni gravi. Franco, intanto, interverrà per soccorrere la Poggi dalle ire di Manlio se non cadesse a terra privo di sensi in seguito della colluttazione dell’ex colonnello.

Proprio quest’ultimo tenterà di uccidersi dopo essere stato accerchiato dalla polizia. Infatti, si udirà il rumore di uno sparo provenire dal Palazzo Palladini.