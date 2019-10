View this post on Instagram

Famiglia #Rosato – #Unpostoalsole – #Raitre. Ph #Set #Settembre 2019 #Attoriitaliani #Soapopera Nino #Rosato ,Fabrizio #Rosato , Mamma #Rosato Patrizio #Pelizzi, Umberto #Izzo, #LindaDonofrio #Upas #Arte #RaiRadiotelevisioneitaliana #Imdb