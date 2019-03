Un Posto al Sole, anticipazioni. Dopo la rottura con Beatrice, Diego si riavvicina a Rossella. Come andrà a finire?

Arrivano le anticipazioni di Un Posto al Sole che riguardano il futuro prossimo di Diego. Come abbiamo visto nelle ultime puntate il ragazzo era molto preso dal suo nuovo progetto di vita: andare a lavorare in America insieme alla sua ragazza Beatrice.

I suoi sogni si sono però ridotti in frantumi. Infatti il ragazzo scopre che, molto probabilmente, Beatrice lo tradisce. La ragazza non era nemmeno troppo entusiasta del viaggio e si trova costretta a parlare. Anche perchè Raffaele è a conoscenza di una menzogna raccontata dalla ragazza a Diego.

Chiusa la parentesi Beatrice, per Diego ci sarà il ritorno di fiamma con Rossella?

Dopo aver quindi chiuso con Beatrice, Diego è a pezzi. A correre in suo aiuto sarà una sua vecchia conoscenza: Rossella. La ragazza è da lungo tempo attratta da lui, tanto da aver deciso di lasciare il fratello di Diego, Patrizio, per lui.

Inizialmente tra i due è stata tempesta, anche se recentemente sembra essere tornato il sereno. Inoltre ricordiamo che tra Rossella e Diego c’è stato anche un bacio, voluto più da lei, dal quale però lui non si è sottratto. Come andrà a finire tra Rossella e i due fratelli? Per scoprirlo non ci resta che guardare le vicende di Un Posto al Sole.