Un Posto al Sole, anticipazioni della trama della puntata del 18 aprile. Il Vulcano nel mirino dei rapinatori. Alice spiega a Marina perchè non vuole andare a Londra.

Arrivano le anticipazioni della trama della puntata del 18 aprile 2019. A causa della pressione che Alberto sta mettendo a Marina, la donna prende una decisione che si ripercuote anche su Alice, la figlia di Elena che sta vivendo con la nonna.

Il nuovo inquilino della terrazza si avvicina, pronto a cambiare le carte in tavola. Alice decide di parlare a Marina sulla decisione di andare a Londra, spiegando le motivazioni che la portano a rifiutare tale scelta.

Mentre la lite con Diego per la stanza alla terrazza, ha aperto dei risvolti inaspettati e potrebbe portare un nuovo inquilino a Palazzo Palladini, Andrea cerca di far cambiare idea a sua moglie.

Arianna ha deciso di portare una pistola al Vulcano, dopo aver preso il porto d’armi. Suo marito non è per nulla d’accordo con questa sua decisione e sta facendo di tutto perché rinunci alle sue lezioni di tiro.

Eppure qualcosa sembra destinato – forse – a fargli cambiare atteggiamento. Il Vulcano rischia infatti di subire una nuova rapina. ma questa volta come finirà? Reagirà Arianna? E chi resterà ferito? Da quando Elena è partita, Alice è rimasta a Napoli con la nonna.

Per Marina non è però un buon momento. Roberto si è dimesso e Alberto è in rapida ascesa. Pressata proprio dal Palladini, la Giordano si trova a dover prendere una decisione che finirà per condizionare la vita della sua nipotina, un’adolescente tutto pepe e che mal sopporta di esser controllata.

Il nuovo inquilino della Terrazza porterà una vento di novità ma creerà anche un po’ di subbuglio negli equilibri della casa…

In una vera e propria crisi emotiva, Alice parla a Marina del motivo per il quale non vuole partire per Londra…

Salvatore non reagisce più alla sua depressione e stavolta a farne le spese è una sua vecchia conoscenza…