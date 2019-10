Un Posto al Sole, anticipazioni: il ritorno di Viola e Antonio

Un Posto al Sole, anticipazioni. Viola è tornata con il piccolo Antonio, che cambierà volto ed è interpretato da Lino Polare.

Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole. Nella soap di Rai 3 sta tendendo banco la vicenda dell’incidente di Aldo Leone. Tra i più colpiti dalla vicenda risultano, chiaramente, i familiari di Diego, accusato di essere l’artefice dell’incidente.

Non arrivano solo brutte notizie per i fan del programma. Infatti tramite questa trama avverrà il ritorno su schermo di Ilenia Lazzarin, l’attrice che da il volto a Viola. Il personaggio era stato allontanato per permettere all’attrice di partorire.

Viola era stata allontanata dalla famiglia per permettere all’attrice Ilenia Lazzarin di portare a termine la propria gravidanza.

Il ritorno su schermo a Un Posto al Sole di Viola è avvenuto tutto in questa settimana. Nelle scorse puntate abbiamo prima sentito la sua voce e poi l’abbiamo vista tornare in onda nella puntata del 25 ottobre.

La donna non era però sola, infatti portava con se il piccolo Antonio Nicotera. Anche questo personaggio ha portato con se una sorpresa, vale a dire il recast dell’attore che lo interpreta. Dopo la piccola Bianca, anche lui ha cambiato volto.

Il nuovo attore che lo interpreta è Lino Polare. Anche lui verrà messo al centro, nel prossimo futuro o ancora più in la, come è previsto per la figlia di Angela e Franco? Per scoprirlo non ci resta che aspettare.