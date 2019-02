Un Posto al Sole, anticipazioni. La storia di Adele entra nel drammatico: la donna infatti è in fin di vita a causa delle botte subite.

Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole. Più nello specifico veniamo a sapere come proseguirà la storia di Adele: tornata dal marito sarà in grave pericolo. Manlio infatti in un nuovo eccesso d’ira la picchierà fino a lasciarla in fin di vita.

A niente sono serviti i rimproveri e gli avvertimenti degli amici e parenti di Adele, che fortunatamente sappiamo rimanere in vita. Si vocifera che questa trama si intreccerà con la trama di altri due personaggi, staremo a vedere.

Vediamo adesso le anticipazioni di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Nonostante le raccomandazioni di Giulia Poggi (Marina Tagliaferri), le pressioni esercitate da Manlio (Paolo Maria Scalondro) avranno la meglio e così Adele alla fine deciderà di tornare a vivere con il marito. Mai decisione si rivelò più funesta…

Eh sì: una volta che la donna sarà rientrata a casa sua, ci sarà un nuovo litigio tra lei e il consorte, ma stavolta andrà peggio rispetto al solito: come segnala il settimanale Nuovo tv, la violenza di Manlio sarà inaudita e così la povera Adele si ritroverà praticamente in fin di vita, piena di sangue e lividi per effetto dei pugni, dei calci e degli schiaffi subiti.

Come andrà a finire? Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini) troveranno Adele ancora viva e chiameranno i soccorsi, intanto Manlio penserà erroneamente di aver ammazzato la moglie e così vagherà per la città totalmente fuori controllo, con crescenti sensi di colpa e soprattutto… con una pistola!

Insomma, la follia del Picardi senior non si esaurirà immediatamente: che voglia prendersela con qualcun altro?