Anticipazioni Temptation Island Vip: la quarta puntata vedrà protagonista la coppia composta da Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Ma la dj potrebbe anche lasciare il reality prima del falò.

La quarta puntata di Temptation Island Vip (in onda stasera su Canale 5, ore 21.20) vedrà protagonista la coppia formata da Anna Pettinelli (dj e conduttrice tv) e il fidanzato Stefano Macchi.

Come riportato da “Tvzap”, cinque sono le coppie ancora in gioco, compresa quella appena approdata in Sardegna formata da Alex Belli e Delia Duran. Ma è Anna Pettinelli al centro del reality condotto da Alessia Marcuzzi. La dj, dopo aver visto nuove immagini del fidanzato Stefano Macchi, ha infatti chiesto il falò di confronto anticipato e negli spoiler che provengono dai canali social del programma la si vede furiosa mentre afferma: “Io faccio la valigia e me ne vado a casa”.

Il video svela quindi l’intenzione della Pettinelli di fare qualcosa di mai visto nella storia del programma: abbandonare la trasmissione prima ancora del falò. Chissà come andrà a finire.

Nella coppia formata da Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, qualcosa sta per accadere. I due devono ancora riflettere sul futuro del loro rapporto d’amore, mentre Pago dopo nuovi video che mostrano la sua amata Serena Enardu allegra e spensierata vicina al single Alessandro, è piuttosto teso e ripete che così “non va bene”.