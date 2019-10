I 30 anni di Stefano De Martino, torta e fuochi d’artificio

Stefano De Martino, che da poco si è rappacificato con Belen Rodriguez dopo una lunga separazione, si è regalato un compleanno in grande stile con tutta la sua famiglia.

Torta e fuochi d’artificio per i 30 anni di Stefano De Martino, l’ex ballerino di “Amici” ora conduttore televisivo di successo. De Martino, che da poco si è rappacificato con Belen Rodriguez dopo una lunga separazione, si è regalato per il compleanno un super attico in un’esclusiva zona di Milano, dove si trasferirà proprio con la showgirl argentina e il figlio Santiago. La festa si è tenuta in un ristorante di Napoli con tanti amici e l’ormai inseparabile Belen.

Il successo di “Stasera tutto è possibile”

Il ballerino, showman e conduttore marito della showgirl argentina, lanciato dalla trasmissione Amici, di Maria De Filippi, è attualmente impegnato alla conduzione di “Stasera tutto è possibile” in onda ogni lunedì alle 21.20 su Rai2. Il 2019 è stato un anno d’oro per De Martino che grazie a questa importante stagione televisiva ha saputo ritagliarsi il suo spazio nel prime time della seconda rete Rai. Il suo nuovo percorso è segnato dopo il successo prima di “Made in Sud” e poi dell’attuale “Stasera tutto è possibile” che sta raccogliendo molti consensi con share e spettatori in continua crescita (dal 6.79% della prima al 7.8% della terza).