Jason Statham: l’attore inglese si sta godendo giorni di relax a Marina del Cantone con la compagna (la modella Rosie Huntington Whiteley).

Jason Statham, attore britannico protagonista di famosissime saghe di film d’azione (come I mercenari e, soprattutto, Fast and Furious) è in vacanza in Costiera Amalfitana insieme alla sua compagna, la modella Rosie Huntington Whiteley (da cui ha avuto due anni fa il figlio Jack Oscar).

Il 51enne attore britannico (specialista nelle arti marziali) è infatti approdato a Marina del Cantone, tradizionale meta estiva dei vip di mezzo mondo. In t-shirt nera e occhiali a goccia, Statham è approdato al ristorante Lo Scoglio, dove i personaggi del jet-set sono di casa da sempre, per un pranzo a base di specialità tipiche della zona. Nei giorni scorsi l’attore era stato avvistato a Ischia e a Capri, dove non era sfuggito all’occhio vigile dei fan presenti in piazzetta e nel ristorante dove si era poi rifugiato per assaggiare la pizza all’acqua insieme alla compagna.

Come riporta “Il Mattino”, in tutte le circostanze Statham si è mostrato particolarmente a suo agio, sempre cordiale e disponibile con i fan che lo assediavano per una foto ricordo.

Foto all’interno: “Il Mattino”