Fiorello, è boom di ascolti per la prima puntata di Viva Raiplay

Parte col botto il nuovo show di Fiorello, seguito da oltre 6 milioni di spettatori con il 25,1 % di share, che consente anche a ‘I Soliti Ignoti’ di battere ‘Striscia la Notizia’ nel preserale.

Partenza col botto per il ‘Viva Rai Play’ di Fiorello, che nella puntata di esordio ha ottenuto, su Rai1, ben 6.532.000 spettatori e il 25,1% di share. Effetto Fiorello anche su i ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno’ che porta a casa circa un milione di spettatori in più del solito ed ottiene 6.265.000 spettatori con il 23.80% di share, lasciando a ‘Striscia la Notizia’ su Canale 5 il 16.56% di share e 4.405.000 spettatori.

Montalbano “doppia” Barbara D’Urso

Molto alto anche il dato di ‘L’Eredità’ nel preserale, che segna ben 5.060.000 spettatori e il 24.59% di share. In prima serata, torna poi a vincere ‘Il Commissario Montalbano’ con la replica dell’episodio ‘Il Gioco degli Specchi’ che ottiene 4.851.000 spettatori e il 22.86% di share. Al secondo posto, ma molto distaccato, ‘Live – Non è la D’Urso’ su Canale 5, che registra 2.090.000 spettatori e il 13.25% di share. Terzo piazzamento per ‘Report’ su Rai3, con 1.846.000 spettatori e il 7.66% di share.