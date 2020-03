Pecora nera di una famiglia alto borghese di Madrid, annoiata dagli psicoanalisti, la spigolosa Begona esorcizza attraverso il sesso il rifiuto degli impegni sentimentali. Su indicazione del suo psicanalista, tiene un video dei suoi incontri, utilizzando una microtelecamera palmare chiamata “Il Gufo”, il diario di bordo di una donna tutta sola, disinibita e audace, che vive la sessualità in modo totalizzante. Laura Morante è la protagonista di un infuocato dramma dallo sfondo erotico.

La studentessa Mary, sta per cominciare il suo ultimo anno scolastico all’American Eagle Christian High School, una scuola cristiana a carattere molto conservatrice, con i suoi amici Hilary Faye e Veronica. Le tre ragazze fanno parte di un gruppo chiamato “Gioielli cristiani” ad indicare la loro fede in Gesù e il rispetto della sua dottrina nella vita di tutti i giorni e la loro condotta di ragazze illibate. Tutto nella vita di Mary sembra perfetto fino a quando Dean, il suo “perfetto fidanzato Cristiano”, le dice di essere gay. Per lo shock, Mary batte la testa in piscina e ha una visione in cui Gesù le dice che deve fare tutto il possibile per aiutare Dean. Sperando in un segno, la ragazza va in un poligono di tiro con Hilary Faye che ha una soluzione “spirituale per tutto”. Hilary, ignara del coming out di Dean, dice a Mary che nella vita se tutto fallisce, Gesù poteva comunque ripristinare la loro “spirituale e emotiva verginità.” Credendo che Gesù ripristinerà la sua purezza e verginità, Mary decide di sacrificarsi ad avere rapporti sessuali con Dean, nel tentativo di ripristinare la sua eterosessualità.

