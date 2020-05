Carlo, professionista ambizioso, è spesso lontano dalla famiglia per lavoro e fedele da 15 anni alla stessa azienda. Ben presto si ritrova a fare i conti con la sua vita personale e professionale: sì perché, se da un lato, rischia di essere sostituito da un nuovo e ambizioso giovane a lavoro, dall’altro dovrà rivedere il suo ruolo di padre assente, in quanto sua moglie decide di prendersi una pausa dagli obblighi familiari e parte per Cuba, lasciandogli i tre figli di tredici, dieci e due anni a cui badare…

Un affare di famiglia – 21:10 Sky Cult Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: Manbiki kazoku

Manbiki kazoku Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Giappone

Giappone Durata: 121′

121′ Regista: Hirokazu Koreeda

Hirokazu Koreeda Cast: Lily Franky, Sakura Andô, Kirin Kiki