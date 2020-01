Buster Moon è un koala artista, che ha dedicato al teatro la sua intera vita, ma rischia di fallire per aver accumulato debiti. Buster trova un’idea geniale per risolvere la situazione: mette in piedi un reality show canoro di proporzioni fantastiche. Selezionati cantanti e pseudo tali, il koala arriva a definire i cinque partecipanti finali: il topino vanitoso Mike, la maialina mamma iperattiva Rosita, il gorilla dalla famiglia scapestrata Johnny, la porcospina rockettara Ash e la timida elefantina Meena.

Salud e Plata sono due piloti d’aereo. Per aiutare un loro amico in difficoltà economiche, decidono di inscenare un incidente aereo in modo da poter intascare i soldi dell’assicurazione. Partono dunque con un aereo, con il proposito di comunicare alle autorità di volo la loro caduta in un punto imprecisato non lontano dall’aeroporto di destinazione. I due non avevano però previsto di rimanere davvero vittime di un incidente e di ritrovarsi così completamente sperduti in piena foresta amazzonica!

La seduzione – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: La seduzione

La seduzione Uscita: 1973

1973 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 99′

99′ Regista: Fernando Di Leo

Fernando Di Leo Cast: Lisa Gastoni, Pino Caruso, Graziella Calvani, Maurice Ronet, Jenny Tamburi, Barbara Marzano

TRAMA