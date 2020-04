Ray Breslin è famoso per aver scritto un libro in cui analizza le carceri di massima sicurezza, elencandone i difetti e le possibili vie di fuga. La CIA richiede il suo talento per verificare l’inespugnabilità di un nuovo centro di detenzione che fa parte di un programma top secret. Così Breslin accetta, ma presto scopre di essere stato incastrato e saltano tutte le coperture precauzionali che solitamente richiede il suo lavoro. Così si ritrova in una prigione sconosciuta e per di più non è ben visto dai detenuti.